У північному індійському штаті Уттар-Прадеш і прилеглому до нього Біхар через сильну спеку за останні три дні загинули 98 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За даними метеорологічного департаменту Індії максимальна температура в деяких частинах країни в п’ятницю та суботу становила 42,2 градуса за Цельсієм.

За останні три дні до районної лікарні в Баллі потрапило щонайменше 400 осіб. Пацієнти скаржилися на лихоманку, задишку та інші ускладнення зі здоров’ям через тепловий удар.

В Уттар-Прадеш через спекотну погоду загинули 54 людини, а в Біхарі — 44.

Нагадаємо, минулого року аномальна спека в Іспанії стала причиною смерті 510 людей.