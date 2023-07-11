У Миколаївській області протягом 12-13 липня фіксуватиметься надзвичайний, червоний, рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Надзвичайна пожежна небезпека — погодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню).

Жителям Миколаївщини слід бути обережними й не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, що Головного управління ДСНС України у Миколаївській області 30 разів залучалися на ліквідацію пожеж.