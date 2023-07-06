В ніч з 5 на 6 липня підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області 30 разів залучалися на ліквідацію пожеж.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

Повідомляється, що одна пожежа виникла через ворожий обстріл у Куцурубській територіальній громаді Миколаївського району, горіла суха трава на площі 5 гектарів.

Також, знову зареєстровані загоряння зернових на корені. Загалом за минулу добу виникло 6 пожеж на загальній площі 61 гектар.

Ще 20 випадків — горіння сухостоїв, сміття та чагарників на відкритих територіях. Три рази вчора виникали пожежі в житловому секторі, горіли господарчі та надвірні споруди.

Зазначається, на ліквідацію пожеж залучали 34 одиниці спецтехніки та понад 70 вогнеборців.

У повідомленні йдеться, що суттєву допомогу надавали місцеві фермери, які забезпечували доставляння води за допомогою спеціальної техніки.

Як повідомлялось раніше, на території Миколаївщини зберігається суха спекотна погода, утримується п'ятий клас пожежної небезпеки. Внаслідок цього виникає значна кількість пожеж на відкритих територіях.