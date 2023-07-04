



На території Миколаївщини зберігається суха спекотна погода, утримується п'ятий клас пожежної небезпеки. Внаслідок цього виникає значна кількість пожеж на відкритих територіях.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

За словами миколаївських вогнеборців, за минулий тиждень, з 26 червня по 3 липня, із зареєстрованих 94 пожеж, з яких 76 прийшлось саме на відкриті території.

— За поточну добу, з 3 по 4 липня виникло ще 14 пожеж. Горить суха трава, чагарники, сміття, а також поля із зерновими культурами, — йдеться в повідомленні.

Вогнеборці врятували 6 житлових будинків та 2 господарчі споруди.

Крім того, рятувальники зазначили й про наслідки пожеж.

— Окрім непоправної шкоди навколишньому середовищу (їдкий дим, що потрапляє у повітря, знищення мікрофлори ґрунту та інше), лише за минулу добу площа сягнула понад 13 га, з них 2 га — знищено пшениці, та існувала небезпека розповсюдження вогню на житловий сектор, — додали пожежники.

Нагадаємо, що на території Первомайської громади Миколаївської області піротехніки ДСНС знищили 6 російських авіабомб ФАБ-500.