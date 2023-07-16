У Херсонській області двоє дітей постраждали через вибух невідомого предмет.

Про це заявив глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

У Трифонівці на вулиці діти знайшли невідомий предмет. Під час гри пристрій здетонував, через що постраждали хлопчики 8 і 10 років. У дітей - черепно-мозкові травми, контузії. Молодший ще отримав осколкові поранення тулуба та рук, опік ноги.

Нагадаємо, упродовж 15 липня війська РФ завдали 69 ударів по деокупованій Херсонщині. Били з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню «Градів», авіації та безпілотників. Через ворожий обстріл в області загинула одна людина.