Упродовж 15 липня війська РФ завдали 69 ударів по деокупованій Херсонщині. Били з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню «Градів», авіації та безпілотників.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, через ворожий обстріл в області загинула одна людина.

Він розповів, що саме місто Херсон армія Російської Федерація атакувала 10-ма снарядами.

— Поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адміністративну будівлю, магазин та територію складських приміщень в Бериславському районі, — написав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, за останню добу, з 15 по 16 липня, росіяни завдали 6 артилерійських та мінометних ударів по Очаківській та Куцурубській громадах.

Також відомо, що сили оборони України за минулу добу, 15 липня, ліквідували ще 500 російських окупантів та відмінусували 18 артилерійських систем російської армії.

Крім того, партизанський рух «АТЕШ» заявив про ліквідацію шістьох окупантів та пошкодження двох вантажівок ЗС РФ на Херсонщині.