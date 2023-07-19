Російські окупанти вночі атакували курортну зону в районі Коблево Миколаївської області. Внаслідок обстрілів частково зруйнована одна з баз відпочинку, дві людини отримали поранення.

Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації області Віталій Кім.

— Сьогодні у ночі, внаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади відбулось руйнування та займання об’єктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. Детальна інформація уточнюється. Постраждало дві особи, одна з них госпіталізована, – написав він.

Як розповіли в ДСНС, відбулося займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. На місце прибули чергові караули 8 та 19 державних пожежно-рятувальних частин, відділення сільської пожежної охорони «Коблеве».

Крім того, під обстріл потрапили пожежники-добровольці, які гасили загоряння у готельному комплексі після прильоту, коли розпочався новий обстріл.

— На щастя, ніхто з рятувальників не поранений, постраждав лише їхній автомобіль.

Нагадаємо, що 18 липня, Очаків вчергове зазнав артилерійських обстрілів з боку російських окупантів.