Вранці, 18 липня, Очаків вчергове зазнав артилерійських обстрілів з боку російських окупантів.

Про це повідомляється в зведенні Миколаївської ОВА.

Обстріл стався близько 07:37. Про пошкодження та постраждалих нічого не відомо, в військовій адміністрації повідомили, що наслідки уточнюються.

У Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, у ніч на 18 липня російські окупанти здійснили атаку ударними безпілотниками «Shahed-136» на Миколаївську область. Протиповітряна оборона знищила 4 ворожих БпЛА.