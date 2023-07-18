Вранці, 18 липня, Очаків вчергове зазнав артилерійських обстрілів з боку російських окупантів.
Про це повідомляється в зведенні Миколаївської ОВА.
Обстріл стався близько 07:37. Про пошкодження та постраждалих нічого не відомо, в військовій адміністрації повідомили, що наслідки уточнюються.
У Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, у ніч на 18 липня російські окупанти здійснили атаку ударними безпілотниками «Shahed-136» на Миколаївську область. Протиповітряна оборона знищила 4 ворожих БпЛА.
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Вранці, 18 липня, Очаків вчергове зазнав артилерійських обстрілів з боку російських окупантів.
Про це повідомляється в зведенні Миколаївської ОВА.
Обстріл стався близько 07:37. Про пошкодження та постраждалих нічого не відомо, в військовій адміністрації повідомили, що наслідки уточнюються.
У Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, у ніч на 18 липня російські окупанти здійснили атаку ударними безпілотниками «Shahed-136» на Миколаївську область. Протиповітряна оборона знищила 4 ворожих БпЛА.