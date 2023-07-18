У ніч на 18 липня російські окупанти здійснили атаку ударними безпілотниками «Shahed-136» на Миколаївську область. Протиповітряна оборона знищила 4 ворожих БпЛА.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Вночі кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. В небі над Миколаївщиною українські військові знищи 4 ворожих цілі.

Проте в місті також зафіксовано прильот по об'єкту промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Без постраждалих.

Також було атаковано Одеську область, над якою збито 21 безпілотник.

Нагадаємо, 14 липня сили ППО ліквідували в небі України 16 ударних дронів іранського виробництва «Shahed-136/131», а також розвідувальний БПЛА окупантів.