Очаківські захисники потребують дрони Mavic 3 для аеророзвідки на окупованій Кінбурнській косі

Бійці підрозділу Сил Спеціальних Операцій (ССО) потребують два дрони DJI Mavic 3 для ведення аеророзвідки на окупованій території Кінбурнської коси у Миколаївській області.

Для цього захисники оголосили збір на загальну суму 162 тисячі гривень. Допомогти захисникам можна, задонативши:

на «банку» у monobank за посиланням;

за номером картки: 4441 1111 2882 8054.

«Ці «пташки» відпрацьовують на 100% навіть у складних умовах на південному напрямку! З урахуванням незначного доопрацювання вони здатні долати значні відстані в умовах подавлення РЕБ! Це дає можливість вести розвідку окупованих морських берегів Миколаївщини, коригувати вогонь артилерії та нанесення ураження FPV-дронами по зосередженню русні і виявленим позиціям ворожої артилерії. Прикриємо Очаків — прикриємо Миколаївщину!», — кажуть очаківські захисники.

Нагадаємо, під час одного з останніх обстрілів Очакова російськими військовими постраждали дитина та жінка.