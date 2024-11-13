Очаківські захисники потребують дрони Mavic 3 для аеророзвідки на окупованій Кінбурнській косі
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- Юлія Бойченко
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9:30, 13 листопада, 2024
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Бійці підрозділу Сил Спеціальних Операцій (ССО) потребують два дрони DJI Mavic 3 для ведення аеророзвідки на окупованій території Кінбурнської коси у Миколаївській області.
Для цього захисники оголосили збір на загальну суму 162 тисячі гривень. Допомогти захисникам можна, задонативши:
- на «банку» у monobank за посиланням;
- за номером картки: 4441 1111 2882 8054.
«Ці «пташки» відпрацьовують на 100% навіть у складних умовах на південному напрямку! З урахуванням незначного доопрацювання вони здатні долати значні відстані в умовах подавлення РЕБ! Це дає можливість вести розвідку окупованих морських берегів Миколаївщини, коригувати вогонь артилерії та нанесення ураження FPV-дронами по зосередженню русні і виявленим позиціям ворожої артилерії. Прикриємо Очаків — прикриємо Миколаївщину!», — кажуть очаківські захисники.
Нагадаємо, під час одного з останніх обстрілів Очакова російськими військовими постраждали дитина та жінка.
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