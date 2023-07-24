Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про влучання безпілотників у склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі.
Про це він написав в телеграм-каналі.
За його словами, також росіяни нібито збили 1 дронів над Кримом.
— У небі над Кримом збито силами ППО і подавлено засобами РЕБ 11 БПЛА противника. Сталося влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі, — заявив він.
Сергій Аксьонов повідомив, що окупанти призупинили рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой-Сімферополь.
Крім того оголосили евакуацію населення довколишніх сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибухів.
За його словами, попередньо постраждалих унаслідок вибуху на складі в Криму немає.
Також він заявив нібито уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі.
Нагадаємо, 19 липня у Кіровському районі Криму горів Старокримський полігон – там відбулася детонація боєприпасів.
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Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про влучання безпілотників у склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі.
Про це він написав в телеграм-каналі.
За його словами, також росіяни нібито збили 1 дронів над Кримом.
— У небі над Кримом збито силами ППО і подавлено засобами РЕБ 11 БПЛА противника. Сталося влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі, — заявив він.
Сергій Аксьонов повідомив, що окупанти призупинили рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой-Сімферополь.
Крім того оголосили евакуацію населення довколишніх сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибухів.
За його словами, попередньо постраждалих унаслідок вибуху на складі в Криму немає.
Також він заявив нібито уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі.
Нагадаємо, 19 липня у Кіровському районі Криму горів Старокримський полігон – там відбулася детонація боєприпасів.