У Кіровському районі Криму горить Старокримський полігон – там відбувається детонація боєприпасів.

Про це повідомив «‎глава»‎ окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов.

За його словами, з прилеглої до полігону зони в Кіровському районі буде евакуйовано мешканців чотирьох населених пунктів (понад 2 тисячі осіб). Це Кринички, Айвазовське, Абрикосівка та Привітне.

У той час проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на місцеві телеграм-канали повідомляє, що причиною детонації стали три «прильоти».

Нагадаємо, Нагадаємо, в ніч на 19 липня в Одесі лунали вибухи, ворог масовано атакував місто. голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук розповів, що ця атака могла бути однією з найбільш масованих у регіоні з початку повномасштабного вторгнення.

Також російська армія дронами атакувала Шуменський мікрорайон Херсона. Через удари сталася пожежа у будинку культури, а також пошкоджено двоповерхівку. З-під завалів будинку врятували 89-річну жінку.