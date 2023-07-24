Вранці 24 липня столицю Росії атакували невідомі безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Жителі багатьох районів Москви повідомили про вибухи. На Комсомольському проспекті, в центрі міста, знайшли уламки безпілотника.

Як пише «Mash», фрагменти дрона знайшли біля будівлі, яка знаходиться недалеко від Міністерства оборони Російської Федерації. У приміщенні вибиті вікна, на місце приїхали екстрені служби. Повідомляється, що постраждалих немає.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що близько 4:00 було зафіксовано «удари безпілотників по двох нежитлових будівлях». Серйозних руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про влучання безпілотників у склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі.