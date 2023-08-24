Мешканці Южноукраїнська на Миколаївщині повідомили про підозру за фактом заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році (ч. 1 ст. 436-2 КК України).
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
За даними слідства, 45-річна жінка з «проросійськими» поглядами після початку збройної агресії РФ проти України, будучи працівницею одного з підприємств Южноукраїнська, висловлювалася серед своїх колег з приводу того, що саме ЗСУ обстрілюють українські будинки та немає доказів вбивства цивільних осіб військовими РФ в Бучі та Ірпені.
За вказаний злочин передбачене покарання у виді позбавлення волі строком до 3-х років.
Раніше правоохоронці повідомили про підозру жителю Южноукраїнська, який з початку повномасштабного вторгнення РФ поширював антиукраїнські матеріали в соцмережі.
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Незалежні медіа Миколаєва: інформування, контроль, розслідуванняКатерина Середа
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Мешканці Южноукраїнська на Миколаївщині повідомили про підозру за фактом заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році (ч. 1 ст. 436-2 КК України).
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
За даними слідства, 45-річна жінка з «проросійськими» поглядами після початку збройної агресії РФ проти України, будучи працівницею одного з підприємств Южноукраїнська, висловлювалася серед своїх колег з приводу того, що саме ЗСУ обстрілюють українські будинки та немає доказів вбивства цивільних осіб військовими РФ в Бучі та Ірпені.
За вказаний злочин передбачене покарання у виді позбавлення волі строком до 3-х років.
Раніше правоохоронці повідомили про підозру жителю Южноукраїнська, який з початку повномасштабного вторгнення РФ поширював антиукраїнські матеріали в соцмережі.