Мешканці Южноукраїнська на Миколаївщині повідомили про підозру за фактом заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 45-річна жінка з «проросійськими» поглядами після початку збройної агресії РФ проти України, будучи працівницею одного з підприємств Южноукраїнська, висловлювалася серед своїх колег з приводу того, що саме ЗСУ обстрілюють українські будинки та немає доказів вбивства цивільних осіб військовими РФ в Бучі та Ірпені.

За вказаний злочин передбачене покарання у виді позбавлення волі строком до 3-х років.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру жителю Южноукраїнська, який з початку повномасштабного вторгнення РФ поширював антиукраїнські матеріали в соцмережі.