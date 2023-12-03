У ніч на 3 грудня росіяни атакували Україну дронами-камікадже типу Shahed. Українські захисники знищили 10 з 12 запущених «шахедів».
Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.
«Саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», більшість «шахедів» було знищено протиповітряною обороною. Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині», — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що росіяни випустили керовану авіаційну ракету Х-59, однак вона «не досягла своєї цілі».
Нагадаємо, що у ніч проти 2 грудня 2023 року противник атакував українські міста 11 ударними БпЛА типу «Shahed» з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області.
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У ніч на 3 грудня росіяни атакували Україну дронами-камікадже типу Shahed. Українські захисники знищили 10 з 12 запущених «шахедів».
Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.
«Саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», більшість «шахедів» було знищено протиповітряною обороною. Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині», — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що росіяни випустили керовану авіаційну ракету Х-59, однак вона «не досягла своєї цілі».
Нагадаємо, що у ніч проти 2 грудня 2023 року противник атакував українські міста 11 ударними БпЛА типу «Shahed» з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області.