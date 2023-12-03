У ніч на 3 грудня росіяни атакували Україну дронами-камікадже типу Shahed. Українські захисники знищили 10 з 12 запущених «шахедів».

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.

«Саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», більшість «шахедів» було знищено протиповітряною обороною. Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що росіяни випустили керовану авіаційну ракету Х-59, однак вона «не досягла своєї цілі».

Нагадаємо, що у ніч проти 2 грудня 2023 року противник атакував українські міста 11 ударними БпЛА типу «Shahed» з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області.