У Парижі невідомий напав з ножем на перехожих. Одна людина загинула на місці, ще дві зазнали поранень.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дармане у соцмережі Х.

«Поліція щойно мужньо затримала зловмисника, який нападав на перехожих у Парижі біля набережної Гренель. Пожежна бригада Парижа надала допомогу постраждалим», — написав він.

Як повідомляє BВC, загиблий чоловік, громадянин Німеччини.За даними поліції Франції, 25-річний чоловік гуляв зі своєю дружиною біля Ейфелевої вежі, коли на нього напали та завдали смертельних ножових поранень. Водночас життя жінки було врятовано завдяки втручанню таксиста.

Після скоєння злочину нападник втік, а згодом напав ще на двох людей, вдаривши одного молотком в око. Двом постраждалим — французу близько 60 років та іноземному туристу — надали допомогу екстрені служби, їхньому життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, що цього року у польському місті Легниця у ніч проти 16 квітня невідомий чоловік напав з ножем на трьох українок.