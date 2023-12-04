Сьогодні, 4 грудня, у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» на кордоні Польщі та України розпочалося оформлення великовагових вантажівок.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги

«Станом на ранок 4 грудня в пункті пропуску «Угринів» на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн», – повідомили прикордонники.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. до цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.