У понеділок, 4 грудня, військову базу США у Сирії бойовики атакували 15 ракетами.

Про це повідомило Командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі Х.

Бойовики випустили з Іраку 15 122-міліметрових ракет по військовій базі США Rumalyn Landing Zone в Сирії 3 грудня.

Американські військові зазначають, що постраждалих серед персоналу та пошкоджень техніки немає.

«Об’єднана оперативна група виявила вихідну точку за допомогою засобів ISR та передала це місце іракським силам безпеки, які слідували туди і дослідили його. На місці розміщувався бензовоз, пристосований для запуску до 20 ракет», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військові сили США 27 жовтня за вказівкою президента США Джо Байдена вдарили по двох об’єктах на сході Сирії, які використовував іранський Корпус вартових Ісламської революції та пов’язані з ним групи.