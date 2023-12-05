У місті Новогродівка Донецької області продовжуються пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого російською ракетою будинку.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко.

Він нагадує, що напередодні рятувальники виявили тіло загиблої 8-річної дитини.

«Доля ще двох людей залишається невідомою», — йдеться у повідомленні.

Ігор Клименко також інформує, що окупанти нанесли авіаудар по селищу Північне на Донеччині. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Підрозділи ДСНС врятували 1 людину.

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч проти 30 листопада атакували Покровський район Донецької області шістьма ракетами С-300. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.