На фестивалі для дітей у російському Томську як мішені для стрільби повісили портрети президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена, а також генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Відповідне відео опублікував колишній народний депутат України Антон Геращенко.

Як повідомляє російське інформаційне агентство РБК, метою фестивалю під назвою «мирний воїн РФ» було «прищепити підростаючому поколінню поняття патріотизму, любові до батьківщини, вітчизни, шанування заповітів предків, збереження історії, російських традицій».

Нагадаємо, рік тому міністерство освіти Росії повернуло до шкіл викладання військового вишкілу. Так у російських школах було за радянських часів.