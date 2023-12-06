Рятувальники Миколаївщини загасили вночі три пожежі, які спричинили ворожі атаки.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що вночі 5 грудня на Миколаївщині після падіння уламків збитих БпЛА типу Shahed-131/136 виникло три пожежі: у місті Снігурівка горіли будівля станції технічного обслуговування та будівля шиномонтажної станції, у місті Очаків — складська будівля на території бази відпочинку.

Площі пожеж склали 20, 70 та 200 квадратних метрів відповідно. Всі пожежі вдалося ліквідувати Загалом від ДСНС до гасіння залучались 12 вогнеборців, 4 спецавтомобілі.

Нагадаємо, що у ніч на 6 грудня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили сім ударних БпЛА «Shahed-131/136» та один розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».