У ніч на 6 грудня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили сім ударних БпЛА «Shahed-131/136» та один розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».

Про це повідомляє Віталій Кім.

Зазначається, що вночі, 5 грудня, внаслідок падіння уламків одного зі збитих БпЛА типу «Shahed-131/136» в місто Очаків Очаківської громади виникла пожежа в складській будівлі на території бази відпочинку, яку було оперативно ліквідовано. Без постраждалих.

Також вночі, 5 грудня, о 23:08 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Окрім того, під час нічної атаки, 5 грудня, в місті Снігурівка Снігурівської громади внаслідок падіння уламків збитих БпЛА типу «Shahed-131/136» виникло займання будівлі станції технічного обслуговування та будівлі шиномонтажної станції, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що з 4 на 5 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожих «Shahed-131/136».