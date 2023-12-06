Росія вчергове атакувала одну з прифронтових ТЕС.

Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих. Проте, через обстріл без опалення опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

«Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Внаслідок декількох обстрілів впродовж цієї ночі знову постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області», – йдеться в повідомленні.

Пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення теплопостачання для мешканців.

Варто додати, що за останні півтора місяця це вже шоста атака на прифронтову теплоелектростанцію.

Нагадаємо, що нещодавно російські війська атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні — вона зазнала серйозних пошкоджень.

