Вчора, 5 грудня до Первомайського районного відділу поліції звернувся 27-річний чоловік. Він повідомив, що його обдурили шахраї.
Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
За словами постраждалого, в одній із інтернет-платформ оголошення про продаж автомобіля. Переписуючись із потенційним продавцем, заявник домовився про передоплату та перерахував на рахунок автора оголошення 276 тисяч 158 гривень.
Однак це виявився шахрай: він перестав виходити на зв'язок, а чоловік втратив свої кошти, так і не отримавши авто.
За вказаним фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
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Вчора, 5 грудня до Первомайського районного відділу поліції звернувся 27-річний чоловік. Він повідомив, що його обдурили шахраї.
Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
За словами постраждалого, в одній із інтернет-платформ оголошення про продаж автомобіля. Переписуючись із потенційним продавцем, заявник домовився про передоплату та перерахував на рахунок автора оголошення 276 тисяч 158 гривень.
Однак це виявився шахрай: він перестав виходити на зв'язок, а чоловік втратив свої кошти, так і не отримавши авто.
За вказаним фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, псевдобанкір ошукав мешканця Миколаївщини на 66 тисяч гривень.