Вчора, 5 грудня до Первомайського районного відділу поліції звернувся 27-річний чоловік. Він повідомив, що його обдурили шахраї.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

За словами постраждалого, в одній із інтернет-платформ оголошення про продаж автомобіля. Переписуючись із потенційним продавцем, заявник домовився про передоплату та перерахував на рахунок автора оголошення 276 тисяч 158 гривень.

Однак це виявився шахрай: він перестав виходити на зв'язок, а чоловік втратив свої кошти, так і не отримавши авто.

За вказаним фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, псевдобанкір ошукав мешканця Миколаївщини на 66 тисяч гривень.