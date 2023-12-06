Україна повернула вісім дітей з тимчасово окупованих територій та Росії за посередництва Катару.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Зазначається, що четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років скоро воззʼєднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята в обіймах своїх близьких в Україні.
Діти змогли повернутися в Україну завдяки спільній роботі з Катаром, який уже вдруге долучається до процесу повернення депортованих дітей.
Нагадаємо, нещодавно Україна повернула додому 19 дітей, яких також вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій.
Як відомо, до анексованого Криму з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей було вивезено близько 6 тисяч дітей.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни на Миколаївщині внаслідок російської агресії постраждало 100 дітей.
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Україна повернула вісім дітей з тимчасово окупованих територій та Росії за посередництва Катару.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Зазначається, що четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років скоро воззʼєднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята в обіймах своїх близьких в Україні.
Діти змогли повернутися в Україну завдяки спільній роботі з Катаром, який уже вдруге долучається до процесу повернення депортованих дітей.
Нагадаємо, нещодавно Україна повернула додому 19 дітей, яких також вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій.
Як відомо, до анексованого Криму з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей було вивезено близько 6 тисяч дітей.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни на Миколаївщині внаслідок російської агресії постраждало 100 дітей.