Україна повернула вісім дітей з тимчасово окупованих територій та Росії за посередництва Катару.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років скоро воззʼєднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята в обіймах своїх близьких в Україні.

Діти змогли повернутися в Україну завдяки спільній роботі з Катаром, який уже вдруге долучається до процесу повернення депортованих дітей.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула додому 19 дітей, яких також вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій.

Як відомо, до анексованого Криму з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей було вивезено близько 6 тисяч дітей.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни на Миколаївщині внаслідок російської агресії постраждало 100 дітей.