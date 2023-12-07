Росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням «виборів» на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте.

Про це інформують у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що на окупованих територіях місцеве населення ігнорує вибори РФ, тож окупанти вдаються до приховування відсутноті явки. Цього разу вибори планують розтягнути на кілька днів з голосуванням за місцем проживання, щоб пояснити порожні «дільниці для голосування».

«На РФ «вибори» президента це пропагандистська формальність, й тому ворог вже планує імітувати цей процес на тимчасово окупованих територіях. Результат цих «виборів» визначений заздалегідь, адже на росії відсутнє громадянське суспільство й весь процес контролюється кремлем. Єдиною ціллю «виборів» є продемонструвати явку, а отже задекларувати підтримку курсу фюрера», – йдеться в повідомленні.

Попередньо розглядається варіант з проведенням «виборів» на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте.

Нагадаємо, раніше підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував скасувати вибори президента в Росії до кінця війни проти України.

Раніше повідомлялося, що Російська Рада федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року.