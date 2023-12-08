Вночі та вранці 8 грудня миколаївським рятувальникам довелося витягати зі снігових заметів та багнюки чотири автомобілі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Вночі два транспортних засоби застрягли на засніженій дорозі біля селища Подолянка Вознесенського району.

«8 грудня о 00:15 до рятувальників Веселинівщини звернулись водії двох легкових автомобілів. Чоловіки розповіли, що їхні транспортні засоби застрягли на засніженій дорозі та самостійно продовжити рух не можуть. Рятувальники 11 державної пожежно-рятувальної частини відбуксирували автомобілі на проїзду ділянку дороги, звідки вони змогли самостійно продовжити рух», — йдеться в повідомленні.

Згодом, о 7 ранку на спецлінію 101 надійшло повідомлення про схожий випадок. На цей раз транспортні засоби застрягли у багнюці за межами селища Новосілля Новобузької територіальної громади.

Нагадаємо, нещодавно, за час негоди 25-28 листопада миколаївські рятувальники витягли зі снігових заметів 167 одиниць техніки, у тому числі 7 карет швидкої допомоги.