Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили командно-спостережний пункт російських військ в окупованих Олешках на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ

Зазначається, що за допомогою ударних БпАК по ворожій цілі було нанесено вогневого ураження. КСП знищено вщент.

«Оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій встановили місце розташування командно-спостережного пункту російських окупаційних військ в окупованих Олешках», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що група «Асгард» підрозділу «Очі» у взаємодії з групою «Шарк» 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу знищила кілька одиниць російської техніки.