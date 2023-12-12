Росіяни вночі обстріляли Очаків. Пошкоджено житлові будинки, лінії електромереж, газопостачання та комунікацій.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Ворожі обстріли було зафіксовано вчора, 11 грудня, о 09:05 та сьогодні вночі, 12 грудня, о 3:31, 4:01, 4:30.
«Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, лінії електромережі та комунікацій. Попередньо без постраждалих. Детальна інформація уточнюється», — повідомили у ОВА.
Фото: Telegram- канал «Очаків Новини Online»
Нагадаємо, що у ніч на 11 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
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Росіяни вночі обстріляли Очаків. Пошкоджено житлові будинки, лінії електромереж, газопостачання та комунікацій.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Ворожі обстріли було зафіксовано вчора, 11 грудня, о 09:05 та сьогодні вночі, 12 грудня, о 3:31, 4:01, 4:30.
«Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, лінії електромережі та комунікацій. Попередньо без постраждалих. Детальна інформація уточнюється», — повідомили у ОВА.
Фото: Telegram- канал «Очаків Новини Online»
Нагадаємо, що у ніч на 11 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
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|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
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