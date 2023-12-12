Росіяни вночі обстріляли Очаків. Пошкоджено житлові будинки, лінії електромереж, газопостачання та комунікацій.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Ворожі обстріли було зафіксовано вчора, 11 грудня, о 09:05 та сьогодні вночі, 12 грудня, о 3:31, 4:01, 4:30.

«Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, лінії електромережі та комунікацій. Попередньо без постраждалих. Детальна інформація уточнюється», — повідомили у ОВА.

Фото: Telegram- канал «Очаків Новини Online»

Нагадаємо, що у ніч на 11 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-131/136».