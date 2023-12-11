У ніч на 11 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
Постраждалих немає, повідомляє Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 10 грудня, о 08:20, 17:38, 22:45 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та місті Очаків. Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» пошкоджень зазнав житловий будинок.
Також вночі, 10 грудня, в населеному пункті Куцурубської громади, внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» виникла пожежа складського приміщення з сільськогосподарською технікою, яка була оперативно ліквідована.
Окрім того, під час нічної атаки, 10 грудня, в місті Снігурівка Снігурівської громади внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» виникло займання порожнього складського приміщення на території агропідприємства, яке було оперативно ліквідовано.
Нагадаємо, що в суботу, 9 грудня, російські війська тричі вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилися Куцурубська та Очаківська громади.
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У ніч на 11 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
Постраждалих немає, повідомляє Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 10 грудня, о 08:20, 17:38, 22:45 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та місті Очаків. Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» пошкоджень зазнав житловий будинок.
Також вночі, 10 грудня, в населеному пункті Куцурубської громади, внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» виникла пожежа складського приміщення з сільськогосподарською технікою, яка була оперативно ліквідована.
Окрім того, під час нічної атаки, 10 грудня, в місті Снігурівка Снігурівської громади внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» виникло займання порожнього складського приміщення на території агропідприємства, яке було оперативно ліквідовано.
Нагадаємо, що в суботу, 9 грудня, російські війська тричі вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилися Куцурубська та Очаківська громади.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
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|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
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