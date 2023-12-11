У ніч на 11 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Постраждалих немає, повідомляє Віталій Кім.

Зазначається, що вчора, 10 грудня, о 08:20, 17:38, 22:45 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та місті Очаків. Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» пошкоджень зазнав житловий будинок.

Також вночі, 10 грудня, в населеному пункті Куцурубської громади, внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» виникла пожежа складського приміщення з сільськогосподарською технікою, яка була оперативно ліквідована.

Окрім того, під час нічної атаки, 10 грудня, в місті Снігурівка Снігурівської громади внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» виникло займання порожнього складського приміщення на території агропідприємства, яке було оперативно ліквідовано.

Нагадаємо, що в суботу, 9 грудня, російські війська тричі вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилися Куцурубська та Очаківська громади.