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В суботу, 9 грудня, російські війська тричі вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилися Куцурубська та Очаківська громади.

Про це проінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Перша атака відбулася о 10:55, російські війська поцілили по акваторії очаківської громади. Пізніше, о 18:17 удари з реактивних систем залпового вогню фіксувалися по узбережжю Очакова.

«Також вчора о 23:45 під артилерійським вогнем було с. Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає», — написав Віталій Кім.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 грудня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Влучання відбулось по відкритій території на околицях міста.