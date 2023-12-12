На автовокзалі в Южноукраїнську під час бійки один із хуліганів побив правоохоронців, які прибули на виклик.

Про це повідомляє Вознесенське районне управління поліції.

Зазначається, що 11 грудня близько 5:30 до відділення Нацполіції надійшло повідомлення про те, що на автовокзалі у Южноукраїнську сталася бійка, де чоловіку завдали тілесних ушкоджень.

Згодом на виклик прибули співробітники сектору реагування патрульної поліції. На місці події один з учасників конфлікту почав поводитися зухвало, висловлювався нецензурною лайкою на адресу співробітників поліції. У відповідь на вимогу патрульних припинити протиправні дії, фігурант завдав удару по обличчю одному з поліціянтів і почав тікати. Під час затримання зловмисник завдав ще одному правоохоронцю удару по голові.

Правоохоронці доправили зловмисника до відділення поліції, де слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

За вказаним фактом правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України «Умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків».

Так, 42-річному хулігану повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. За вчинений злочин йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Слідство продовжується.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово виконуючого обовʼязки начальника сектору кримінальної поліції Вознесенського РУП ГУНП в області написали заяву про побиття, він взяв цю справу собі, відібрав пояснення щодо побиття та змусив написати заяву про відсутність претензій.