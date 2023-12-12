На Донеччині затримано жінку, яка коригувала удари Росії по ЗСУ, її «зв’язковим» був священник УПЦ Московського патріархату.

Жінка «зливала» геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська, повідомили в Службі безпеки України.

За даними правоохоронців, її «зв’язковим» був колишній настоятель одного з храмів УПЦ (МП) на Донеччині, який на початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав до країни-агресора та почав працювати на ФСБ.

Як зазначили в СБУ, раніше жінка була помічницею клірика, а після його втечі до Росії продовжила тримати з ним контакт. Також вона на початку цього року виїжджала до РФ через країни Євросоюзу.

За даними слідства, там жінка зустрічалась зі своїм «куратором» від ФСБ. Під час зустрічі він провів з нею інструктаж, визначив їй основні завдання та канали комунікації через клірика УПЦ (МП).

Після цього жінка повернулася до України та почала збирати розвідувальну інформацію для російської армії. Одержані відомості передавала до РФ через заздалегідь відпрацьований анонімний чат в месенджері.

Її було затримано у власному помешканні в селищі Красноторка, що на Донеччині. Наразі жінці повідомили про підозру. Колаборантка перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, що Служба безпеки України перевірила два храми УПЦ Московського патріархату на Закарпатті, у яких пропагували «русскій мір».