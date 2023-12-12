На тимчасово окупованих територіях Луганської області люди замерзають. У більшості багатоквартирних будинків відсутнє опалення.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

«Зокрема, в регіоні вже фіксуються смертельні випадки. Причиною є конфлікт між так званим державним підприємством «Луганськгаз» з окупаційною адміністрацією, яка нібито не виплачує гроші за спожите блакитне паливо», — йдеться в повідомленні.

В ЦНС зазначають, що обидві сторони ігнорують проблеми людей і фактично займаються боротьбою за вплив у регіоні, при підтримці звезених російських силовиків.

Також раніше повідомлялось, що місцеве населення на тимчасово окупованих територіях немає доступу до ліків. Росіяни не забезпечують цивільне населення медичними послугами.