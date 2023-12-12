На тимчасово окупованих територіях Луганської області люди замерзають. У більшості багатоквартирних будинків відсутнє опалення.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
«Зокрема, в регіоні вже фіксуються смертельні випадки. Причиною є конфлікт між так званим державним підприємством «Луганськгаз» з окупаційною адміністрацією, яка нібито не виплачує гроші за спожите блакитне паливо», — йдеться в повідомленні.
В ЦНС зазначають, що обидві сторони ігнорують проблеми людей і фактично займаються боротьбою за вплив у регіоні, при підтримці звезених російських силовиків.
Також раніше повідомлялось, що місцеве населення на тимчасово окупованих територіях немає доступу до ліків. Росіяни не забезпечують цивільне населення медичними послугами.
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На тимчасово окупованих територіях Луганської області люди замерзають. У більшості багатоквартирних будинків відсутнє опалення.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
«Зокрема, в регіоні вже фіксуються смертельні випадки. Причиною є конфлікт між так званим державним підприємством «Луганськгаз» з окупаційною адміністрацією, яка нібито не виплачує гроші за спожите блакитне паливо», — йдеться в повідомленні.
В ЦНС зазначають, що обидві сторони ігнорують проблеми людей і фактично займаються боротьбою за вплив у регіоні, при підтримці звезених російських силовиків.
Також раніше повідомлялось, що місцеве населення на тимчасово окупованих територіях немає доступу до ліків. Росіяни не забезпечують цивільне населення медичними послугами.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|