У Києві з 4 по 10 грудня відбувся командний Чемпіонат України зі стрибків у воду.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що у змаганнях взяли участь миколаївські плавці, які вибороли призові місця:

Максим Мірза посів перше місце на трампліні у синхронних стрибках із 3 метрів;

посів перше місце на трампліні у синхронних стрибках із 3 метрів; Роман Галікберов та Ян Капліченко вибороли третє місце на трампліні у синхронних стрибках з 3 метрів.

У результаті команда Миколаївської області зайняла третє загальнокомандне місце.

Тренери: Валентина Вепрік, Олена Безрукова, Сергій Гуменюк.

Нагадаємо, що в Черкасах 24-26 листопада відбувся чемпіонат України в естафеті на короткому колі та командний чемпіонат України в груповій гонці з велосипедного спорту. Вихованці Миколаївської СДЮСШОР посіли призові місця.