У Києві з 4 по 10 грудня відбувся командний Чемпіонат України зі стрибків у воду.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що у змаганнях взяли участь миколаївські плавці, які вибороли призові місця:
У результаті команда Миколаївської області зайняла третє загальнокомандне місце.
Тренери: Валентина Вепрік, Олена Безрукова, Сергій Гуменюк.
Нагадаємо, що в Черкасах 24-26 листопада відбувся чемпіонат України в естафеті на короткому колі та командний чемпіонат України в груповій гонці з велосипедного спорту. Вихованці Миколаївської СДЮСШОР посіли призові місця.
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У Києві з 4 по 10 грудня відбувся командний Чемпіонат України зі стрибків у воду.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що у змаганнях взяли участь миколаївські плавці, які вибороли призові місця:
У результаті команда Миколаївської області зайняла третє загальнокомандне місце.
Тренери: Валентина Вепрік, Олена Безрукова, Сергій Гуменюк.
Нагадаємо, що в Черкасах 24-26 листопада відбувся чемпіонат України в естафеті на короткому колі та командний чемпіонат України в груповій гонці з велосипедного спорту. Вихованці Миколаївської СДЮСШОР посіли призові місця.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|