В Естонії цього тижня завершили будівництво 40-кілометрового паркану вздовж південного кордону з РФ.

Про це повідомляє Politico.

За словами міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, основна мета полягає у створенні високотехнологічної прикордонної інфраструктури.

Він також повідомив, що східний кордон Європейського Союзу, що проходить уздовж кордону з Естонією, має бути обладнаний передовим обладнанням системи безпеки і безпілотними системами спостереження. Завершення проєкту планується до 2025 року.

«Покриття майже 340 кілометрів кордону - це складне завдання, незалежно від того, чи є це будівництвом паркану на суші, чи впровадженням систем спостереження на воді. Естонія подала заявку на фінансування від Європейського союзу для розвитку таких можливостей, як безпілотне спостереження і радіолокаційний моніторинг позицій», —йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, восени на Волині, в Рівненській, і в Житомирській областях почали зводити залізобетонну стіну з колючим дротом на кордоні з Білоруссю. Також поруч з парканом створюють рів із насипом.

Також прикордонна служба Фінляндії рекомендує побудувати паркан на кордоні з Росією. Максимальна довжина огорожі — 260 кілометрів, вона може коштувати країні кілька сотень мільйонів євро.