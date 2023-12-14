У ніч проти 14 грудня, коли Росія масовано атакувала дронами портову інфраструктуру на півдні України, на території Румунії впав російський безпілотник.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.
Зазначається, що під час російської атаки румунські військові відстежували ситуацію в прикордонній зоні, активувавши сигнал повітряної тривоги. У небо для спостереження підіймали літаки F-16 ВПС Румунії з 86-ї авіабази у Фетешті та літаки Eurofighter Typhoon ВПС Німеччини з 57-ї авіабази «Михаїл Когелнічану».
Радарна система спостереження румунської армії зафіксувала можливе несанкціоноване проникнення у повітряний простір країни. Сигнал зафіксували на низькій висоті на шляху до району Грінду в повіті Тулча.
Військові вирушили до цього району вночі та вранці відзвітували, що знайшли вирву глибиною 1,5 метра, яка утворилася через неконтрольоване падіння безпілотника у безлюдній місцевості, приблизно за чотири кілометри вище за течією від міста Грінду.
Місце оточили та повідомили про знахідку відповідні структури для збору доказів і проведення слідчих дій.
«Міністерство оборони Румунії рішуче засуджує напади, здійснені РФ на окремі об’єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці напади невиправдані та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», — зазначили у міністерстві.
Нагадаємо, за інформацією Державної прикордонної служби України, 4 вересня, вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські «Шахеди» впали та здетонували на території Румунії.
У той же час, у Міноборони Румунії «категорично заперечили» інформацію української сторони про те, що російські ударні дрони упали і вибухнули на території Румунії під час нічної атаки 4 вересня.
Згодом, у румунському повіті Тулча знайшли нові уламки безпілотників, які Росія використала для атаки на південь України.
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У ніч проти 14 грудня, коли Росія масовано атакувала дронами портову інфраструктуру на півдні України, на території Румунії впав російський безпілотник.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.
Зазначається, що під час російської атаки румунські військові відстежували ситуацію в прикордонній зоні, активувавши сигнал повітряної тривоги. У небо для спостереження підіймали літаки F-16 ВПС Румунії з 86-ї авіабази у Фетешті та літаки Eurofighter Typhoon ВПС Німеччини з 57-ї авіабази «Михаїл Когелнічану».
Радарна система спостереження румунської армії зафіксувала можливе несанкціоноване проникнення у повітряний простір країни. Сигнал зафіксували на низькій висоті на шляху до району Грінду в повіті Тулча.
Військові вирушили до цього району вночі та вранці відзвітували, що знайшли вирву глибиною 1,5 метра, яка утворилася через неконтрольоване падіння безпілотника у безлюдній місцевості, приблизно за чотири кілометри вище за течією від міста Грінду.
Місце оточили та повідомили про знахідку відповідні структури для збору доказів і проведення слідчих дій.
«Міністерство оборони Румунії рішуче засуджує напади, здійснені РФ на окремі об’єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці напади невиправдані та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», — зазначили у міністерстві.
Нагадаємо, за інформацією Державної прикордонної служби України, 4 вересня, вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські «Шахеди» впали та здетонували на території Румунії.
У той же час, у Міноборони Румунії «категорично заперечили» інформацію української сторони про те, що російські ударні дрони упали і вибухнули на території Румунії під час нічної атаки 4 вересня.
Згодом, у румунському повіті Тулча знайшли нові уламки безпілотників, які Росія використала для атаки на південь України.