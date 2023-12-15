У четвер, 14 грудня, у миколаївському гуртожитку на вулиці 3 Слобідській 107/2 обвалилася стеля, яка вже більше 16 років була в аварійному стані та потребувала ремонту.

З відповідною скаргою мешканці гуртожитка звернулися до редакції «НикВести».

Так, за словами мешканців, з 2007 року вони зверталися до міської влади з проханням відремонтувати дах. Однак у відповідь «отримували відписки стосовно того що будівля не належить комунальної власності міста».

Скрін з відео, яке надіслали мешканці Скрін з відео, яке надіслали мешканці Скрін з відео, яке надіслали мешканці

«Дах впав і дякувати Богу що дитина котра хотіла зайти на корідор не вспіла і це все перед його очима рухнуло», — зазначають мешканці.

Як відомо, у лютому 2016 року Миколаївська міська рада узгодила рішення про передачу житлового фонду державного підприємства «Житлобуд», що є балансоутримувачем обʼєкта, до комунальної власності Миколаєва. Проте, досі процедура передачі не виконана, оскільки«Житлобуд» затримує процес передання технічної документації.

Як повідомили ПН, жителі гуртожитку запевняють, що передачу будівлі у комунальну власність унеможливлюють дві прибудови.

Фото «Преступности.НЕТ» Фото «Преступности.НЕТ»

Сьогодні жителі гуртожитку не знають куди звертатися за допомогою у відбудові даху. Тому просять міську владу посприяти у розв'язанні житлових проблем мешканців будинку.

Нагадаємо, що це вже не перший подібний випадок у цьому гуртожитку. Жителі гуртожитку сімейного типу вже скаржилися на бездіяльність управляючої компанії «Житлобуд», яка не реагує на проблеми будівлі, а саме, обвалену покрівлю, стелі, що постійно протікають та погані умови проживання мешканців.