Сьогодні, вранці,15 грудня, партизани підірвали залізничний поїзд, який щодня возив росіянам із Криму до Дніпрорудного боєприпаси та пальне.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що у зворотному напрямку поїзд вивозив із тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку.

Повідомляється, що вибух стався сьогодні о 8-й ранку. Були пошкоджені залізниця та тепловоз з вагонами. Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість.

За даними ЦНС, ворог намагається приховати факт диверсії, допоки окупанти без успіху розшукують партизанів. До пошуків було залучено співробітників ФСБ, зрадників з поліції, кінологів та експертів кримінальної лабораторії.

Як додали в Центрі опору, що за 2023 це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці. Попередній поїзд партизани підірвали 13 жовтня.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль одного з російських правоохоронців.