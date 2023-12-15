Сьогодні, вранці,15 грудня, партизани підірвали залізничний поїзд, який щодня возив росіянам із Криму до Дніпрорудного боєприпаси та пальне.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що у зворотному напрямку поїзд вивозив із тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку.
Повідомляється, що вибух стався сьогодні о 8-й ранку. Були пошкоджені залізниця та тепловоз з вагонами. Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість.
За даними ЦНС, ворог намагається приховати факт диверсії, допоки окупанти без успіху розшукують партизанів. До пошуків було залучено співробітників ФСБ, зрадників з поліції, кінологів та експертів кримінальної лабораторії.
Як додали в Центрі опору, що за 2023 це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці. Попередній поїзд партизани підірвали 13 жовтня.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль одного з російських правоохоронців.
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Сьогодні, вранці,15 грудня, партизани підірвали залізничний поїзд, який щодня возив росіянам із Криму до Дніпрорудного боєприпаси та пальне.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що у зворотному напрямку поїзд вивозив із тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку.
Повідомляється, що вибух стався сьогодні о 8-й ранку. Були пошкоджені залізниця та тепловоз з вагонами. Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість.
За даними ЦНС, ворог намагається приховати факт диверсії, допоки окупанти без успіху розшукують партизанів. До пошуків було залучено співробітників ФСБ, зрадників з поліції, кінологів та експертів кримінальної лабораторії.
Як додали в Центрі опору, що за 2023 це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці. Попередній поїзд партизани підірвали 13 жовтня.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль одного з російських правоохоронців.