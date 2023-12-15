Уряд ВеликоЇ Британії зафіксував сплеск порушень санкцій проти Росії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проте за весь цей час місцевий регулятор не покарав жодного порушника обмежувальних заходів.

Про це повідомив портал Bloomberg.

Зазначається, що до квітня цього року британське санкційне відомство повідомило владу про 473 ймовірні порушення санкцій. А за перші шість місяців війни було зареєстровано близько 236 таких випадків.

Так, за весь цей час Управління з реалізації фінансових санкцій винесло лише одне попередження. Його отримала платіжна компанія Wise Plc за дозвіл зняти 250 фунтів стерлінгів особі, яка під санкціями. При цьому штрафів чи інших видів покарань застосовано не було.

Разом з тим, зараз Лондон розслідує ще 172 випадки порушення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що країни Європейського Союзу під час дискусій щодо 12-го пакету санкцій проти РФ не досягли домовленості про заборону продажу танкерів російським підприємствам та організаціям, які можуть їх використовувати для обходу встановленого обмеження цін на нафту.