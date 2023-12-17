Унаслідок падіння уламків безпілотника у житловому кварталі Одеського району спалахнула пожежа, рятувальники виявили тіло одного загиблого.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. В офіційному Telegram-каналі.

Під час російської дронової атаки в ніч на 17 грудня один зі збитих у повітрі «Шахедів» вибухнув, впавши на житловий будинок в Одеській області. Вибуховою хвилею пошкодило ще низку помешкань, в одному з них загинула людина.

За словами чиновника, ця повітряна атака ударними БПЛА ворога стала вже третьою за тиждень.

Нагадаємо, що впродовж суботи, 16 грудня, російсько-окупаційні війська двічі обстріляли територію Миколаївської області.