У Миколаївській області неподалік села Євгенівка внаслідок детонації протипіхотної міні підірвався легковий автомобіль.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що два чоловіки їхали польовою дорогою від села в пошуку дров. Проте легковий автомобіль наїхав на міну, через що зазнав значних пошкоджень, водночас люди залишились неушкодженими.

Проте, самотужки дістатись безпечної території вони не змогли, оскільки зона підриву була досить щільно замінована.

«Медичної допомоги чоловіки не потребували. При обстеженні місця детонації піротехніки з'ясували, що громадяни наїхали на протипіхотну міну», – зазначається у повідомлені.

На допомогу чоловікам було направлено групу піротехнічних робіт ДСНС України. Фахівці евакуювали людей шляхом створення безпечного «коридору» довжиною близько 140 метрів.

Нагадаємо, що поблизу Явкинського каналу, що у Снігурівській громаді Миколаївської області, 26-річний чоловік підірвався на боєприпасі.