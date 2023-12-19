У понеділок, 18 грудня, Північна Корея випустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка може вразити будь-яку точку Сполучених Штатів.

Як пише Reuters, Північна Корея супроводжувала цей запуск різкою заявою, у якій засудила США за організацію того, що вона назвала «попереднім переглядом ядерної війни». Йдеться зокрема про прибуття до Південної Кореї 17 грудня ядерного підводного човна США.

Зазначається, що балістична ракета може подолати понад 15 тисяч кілометрів, тобто вона може досягти будь-якої точки Японії та материкової частини Сполучених Штатів, заявив віце-міністр оборони Японії Шінго Міяке.

Ракета була випущена з району поблизу столиці Пхеньян у бік моря біля східного узбережжя Північної Кореї та пролетіла близько 1000 кілометрів. Політ тривав 73 хвилини. Ракета досягла максимальної висоти понад 6000 кілометрів і впала в море на захід від Хоккайдо за межами виключної економічної зони Японії.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея запустила 3 балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.

Після цього КНДР здійснила запуск балістичної ракети над територією Японії.