Заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек написав рапорт про звільнення.

Про це він повідомив у коментарі «РБК-Україна»

«Я вирішив написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК», — сказав Тишлек.

Глава МВС Ігор Клименко у коментарі «РБК-Україна» сказав, що рапорт на звільнення прийнято. Ігор Клименко підписав наказ.

Нагадаємо, 26 жовтня журналісти Bihus.Info повідомили, що Дмитро Тишлек користується нерухомістю та автівкою, що належать родині партнера очільника ростовського кримінального угруповання, а його дружина навіть після російського вторгнення не позбулася російського паспорта. Сам Тишлек заявив, що журналісти спотворили інформацію про його сімʼю і додали в матеріал оцінювальні судження, які нібито не мають нічого спільного з реальністю.