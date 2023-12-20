У Миколаєві до правоохоронців звернувся 61-річна жінка, яку ошукали аферисти на 65 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

Зазначається, що до поліції мешканка Миколаєва звернулася у понеділок, 18 грудня. Вона повідомила правоохоронцям, що побачила посилання на отримання грошової допомоги. Не розуміючи, що посилання фішингове, заявниця ввела дані своєї картки та пароль, внаслідок чого шахраї заволоділи грошима в сумі 65 тисяч 362 гривні з банківського рахунку заявниці.

За вказаним фактом слідчі порушили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, псевдобанкір ошукав мешканця Миколаївщини на 66 тисяч гривень.

До того ж до поліції звернулася жителька Первомайська Миколаївської області. Вона також стала жертвою псевдобанкірів та втратила понад 25 тисяч гривень.