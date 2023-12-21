У США перейшли до наступного етапу контролю за цінами та їх обмеження на експорт російської нафти.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що США із жовтня запровадили санкції щодо компаній, які, ймовірно, порушили обмеження на експорт російської нафти, які набули чинності наприкінці минулого року.

Тепер офіційні особи США заявляють, що вони перейшли до другого етапу санкційного режиму, який буде зосереджений на правовому застосуванні.

Зокрема, тепер акцентуватимуть на дотриманні постачальниками послуг у країнах G-7, які продовжують допомагати в транспортуванні російської нафти, гарантуючи, що вони залишаться в межах ліміту.

Раніше повідомлялося, що Росія все ще покладається на європейське судноплавство для транспортування своєї нафти, навіть незважаючи на те, що її вартість перевищує цінові обмеження країн G-7.