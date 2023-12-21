На Миколаївщині правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно вдома зберігав боєприпаси та вибухівку.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївської області.

Зазначається, що 31-річний житель одного з сіл Казанківської громади Баштанського районну зберігав вдома боєприпаси, де правоохоронці провели невідкладний обшук.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили у приміщенні, де проживає чоловік, 30 набоїв до автоматичної зброї та дві гранати типу Ф-1 та РГД-5. Вилучене озброєння правоохоронці направили на проведення експертних досліджень.

Згодом, правоохоронцям чоловік розповів, що озброєння він знайшов та вирішив зберігати для себе.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За скоєне чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу. Слідство триває.

Раніше, у Вознесенську Миколаївської області затримали двох мешканців міста, які вдома зберігати цілий арсенал зброї, серед якої гранати та електродетонатор.