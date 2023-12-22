Росія в ніч проти 22 грудня атакувала Україну 28 ударними безпілотниками типу «‎Shahed»‎. Більшість запущених дронів були збиті силами авіації, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«В результаті бойової роботи збито 24 «шахеди» у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей», — повідомили військові.

Ворог атакував Україну з районів російського Курська та Приморсько-Ахтарська, а також окупованого Криму.

Нагадаємо, в ніч на пʼятницю, 22 грудня, внаслідок масованої атаки БпЛА «Shahed-131/136» в Миколаївській області зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт. Загалом вночі силами ППО на Миколаївщині було знищено 10 ворожих БпЛА «Shahed-131/136».