На Миколаївщини до правоохоронців звернулася 42-річна жінка, яку ошукали аферисти на 34 тисяч гривень.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

За словами потерпілої, на одному із сайтів натрапила на оголошення про можливість онлайн-заробітку. Жінка перейшла за посиланням та зареєструвалась. Умовами такого заробітку були перегляд відео, написання коментарів під ними, а також ставити вподобайки, за які спершу жінці треба було заплатити самій, а по завершенню виконання усіх завдань очікувати на подвійний кешбек.

У такий спосіб жителька Олександрівської громади перерахувала 33 тисячі 792 гривні зі свого карткового рахунку. Проте ані подвійного заробітку, ані власноруч перерахованих коштів потерпіла назад не отримала.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 КК України «Шахрайство».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, псевдобанкір ошукав мешканця Миколаївщини на 66 тисяч гривень.

До того ж до поліції звернулася жителька Первомайська Миколаївської області. Вона також стала жертвою псевдобанкірів та втратила понад 25 тисяч гривень.