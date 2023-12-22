Мешканця Березнегуватської громади підозрюють у незаконному збуті наркотичних речовин.

Про це повідомляє Баштанський районний відділ поліції.

Зазначається, що на території приватного будинку 47-річного чоловіка правоохоронці виявили та вилучили на присадибній ділянці домовласника рослини коноплі, а в будинку – 10 кілограмів готового до вживання канабісу.

За словами 47-річного чоловіка, наркозілля він вирощував та зберігав для власного вживання.

Усе вилучене правоохоронці направили на проведення експертних досліджень.

Наразі за процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмисника про підозру за ч. 3 ст. 309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту в особливо великих розмірах» та ч. 1 ст. 310 КК України «Посів чи вирощування снодійного маку, чи конопель».

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.

Раніше повідомлялося, що миколаївські правоохоронці встановили, що до злочинної схеми входили п'ять осіб, які діяли за попередньою змовою у складі групи та незаконно перевозили та збували наркотичні засоби у місці позбавлення волі.